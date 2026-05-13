Опасный миф о продуктивности: почему насильственные подъемы бьют по здоровью — мнение сомнолога

Ранние подъемы по будильнику в попытке стать «продуктивным человеком» или, напротив, насильственные ночные бдения для работы могут обернуться серьезным ударом по организму. Как выяснилось, универсального времени для отхода ко сну не существует, а попытки сломать свою природу чреваты хроническим стрессом. Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Шаф в беседе с изданием VSE42.Ru подробно объяснила, почему нельзя переучивать свой хронотип — то есть индивидуальный, генетически закрепленный график активности и покоя.

По словам эксперта, многие люди ошибочно полагают, что существует некий «золотой стандарт»: например, ложиться в 22:00 и вставать в 6:00.

Часов, в которые было бы полезнее всего ложиться спать и просыпаться, нет. Мы все разные: кто-то сова, кто-то жаворонок, кто-то голубь. Хронотип, который у нас генетически предопределён плюс воспитан ещё в детстве, он и определяет время нашего отхода ко сну, – объяснила эксперт.

Врач напомнила о том, как человечество существовало до изобретения электричества. В ту эпоху люди вставали и отправлялись спать, ориентируясь исключительно на природные циклы — с закатом и восходом солнца. Появление искусственного освещения, по ее словам, кардинально изменило эту картину. Теперь человек может бодрствовать в любое время суток, что дало колоссальную свободу, но одновременно спровоцировало массу проблем со здоровьем.

Когда появилось электричество – появилась возможность не спать полночи. Это неправильно: биологические часы стали искусственно сдвигаться. Хронотипы, которые сформировались, они сформированы на всю жизнь человека, – рассказала Елена Шаф.

Специалист признает, что в жизни часто возникают обстоятельства, вынуждающие подстроить свой распорядок. Например, смена работы, рождение ребенка или перелет в другой часовой пояс. Однако, как подчеркивает она, здесь действует жесткое правило: грубо сбивать собственные биологические часы категорически запрещено.

Согласно информации, которую привела врач, любые коррективы нужно вносить постепенно и очень мягко, давая телу время на адаптацию. Резкий сдвиг графика сна провоцирует выброс гормонов стресса, ухудшает когнитивные способности и ослабляет иммунитет.

