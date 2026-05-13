В Дубне осудили одного из мошенников, заставивших пенсионерку взять кредит и продать квартиру

Дубненский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, подсудимый вступил в преступный сговор с другими участниками группы для обмана граждан дистанционным способом. В мае 2024 года они неоднократно связывались через мессенджер с потерпевшей под видом сотрудников правоохранительных органов. Они заявили ей о необходимости оформления кредитных обязательств и совершении сделки купли-продажи квартиры, якобы чтобы сохранить имущество и сбережения.

В результате женщина оформила кредиты на свое имя в отделениях банков и продала жилую недвижимость. После этого она перевела деньги на подконтрольные подсудимому банковские счета, которые он обналичил для дальнейшего распределения между участниками группы.

Мужчину приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации материального вреда, причиненного преступлением. По искам прокуратуры города кредитный договор с банком был признан недействительным, квартира и перечисленные денежные средства возвращены пенсионерке.

