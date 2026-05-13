Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенников, связанной с детским отдыхом

В преддверии летних каникул у детей мошенники придумали новую схему обмана граждан, их целью являются родители, которые ищут путевки в детские лагеря или туры для семьи. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, аферисты создают поддельные сайты, почти неотличимые от настоящих, предлагают «суперскидки» и «горящие путевки», а также создают искусственный ажиотаж. Жителей региона призвали внимательно проверять любую информацию, а также домен сайта – даже одна лишняя буква должна насторожить. Можно напрямую позвонить в лагерь или фирму по контактам с их официального сайта, чтобы не попасться на уловки.

Защитить себя и близких от обмана поможет памятка по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

