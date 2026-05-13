«Помет поджаривался на солнце»: почему жители Новокузнецка не могли дышать и кто виноват

Жители Новокузнецка в течение длительного времени страдали от удушающего зловония, которое окутывало окрестности города. Как выяснилось позже, источником экологического бедствия местная птицефабрика, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Огромные скопления птичьего помета, по свидетельствам очевидцев, практически «прожаривались» под лучами солнца, отравляя воздух и загрязняя почву вокруг предприятия.

Прокурорская проверка, как сообщила пресс-служба ведомства по Кемеровской области, подтвердила опасения граждан. В ходе надзорных мероприятий были выявлены грубые нарушения природоохранного законодательства.

«Пометохранилища не были оборудованы специальным укрытием», — проинформировали в ведомстве.

За пренебрежительное отношение к экологии и элементарному комфорту местных жителей на юридическое лицо наложили административные штрафы. Общая сумма взысканий, уточнили в ведомстве, составила более 550 тыс. руб. После вмешательства надзорного органа пометохранилище, площадь которого достигала 17 тыс. кв. м, было надежно изолировано и укрыто.

