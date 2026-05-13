Майский сюрприз: в селе Чемал выпал снег — улицы укрыло белым покрывалом

В Республике Алтай, в селе Чемал, местные жители стали свидетелями необычного для середины мая явления. Как рассказал один из сельчан в кузбасских интернет-сообществах, ссылаясь на свидетельства очевидцев, в этом населенном пункте выпало значительно больше снега, чем в соседних районах, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам мужчины, который также поделился фотографиями, сделанными в среду, 13 мая, осадки не прекращаются до сих пор. На опубликованных кадрах видно, что улицы и крыши домов в Чемале буквально укутаны белым покрывалом. Высота снежного слоя, по информации источника, достигает четырех сантиметров.

Автор видео отметил, что снег в мае — сюрприз для местного населения. Мужчина отметил, что синоптики прогнозировали осадки в виде снега, однако их все равно никто не ожидал.

Ранее сообщалось, что трехдневные грозы в Москве продлятся в период с 12 по 15 мая.