Аромат скандала: как парфюм стоил медсестре работы в тюремной больнице

В Мариинске медсестра местной тюремной больницы попыталась устроить для одной из заключенных необычный праздник. Как рассказал консультант городского суда Алексей Бушуев, женщина хотела тайно пронести на режимную территорию элитную парфюмерию. Однако оперативники заранее узнали о ее планах заранее и предприняли меры, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, сотрудница учреждения до последнего момента отрицала наличие при ней каких-либо запрещенных предметов, но в ходе личного досмотра в ее вещах обнаружили два флакона духов. Один из них, как уточняется, в оригинале стоит до 24 тыс. руб.

Медсестра, по данным издания, заявила, что якобы собиралась использовать парфюм лично — для того, чтобы перебить тяжелые специфические запахи в туберкулезном отделении. Женщину уволили за грубое нарушение правил внутреннего распорядка.

Бывшая сотрудница, не желая мириться с подобной формулировкой в документах, обратилась в суд. Она потребовала 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также просила изменить причину увольнения на уход по собственному желанию. Однако, как сообщил Алексей Бушуев, в удовлетворении всех требований женщине было отказано.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Подмосковья проверила условия содержания в СИЗО в Серпухове.