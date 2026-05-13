Пять дней между пожарами: Тюменский мясокомбинат снова загорелся — причиной стал мусор

В Ишиме местное производство второй раз за короткий промежуток времени привлекло внимание пожарных служб. Спустя всего пять дней после аналогичного происшествия на территории мясокомбината вновь было зафиксировано возгорание. Данные об этом событии официально подтвердили в пресс-службе МЧС по Тюменской области, сообщил nashgorod.ru.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел во вторник, 12 мая. Согласно информации, полученной от спасателей, на этот раз объектом горения стал совершенно иной материал, нежели при первом ЧП. На территории предприятия загорелся мусор — как поясняют специалисты, это могли быть отходы, тара или остатки упаковочных материалов. Конкретный источник возгорания и его причина на данный момент устанавливаются.

В пресс-службе МЧС по Тюменской области проинформировали, что в пятницу, 8 мая, на территории этого же предприятия пламя распространилось на кровлю производственного здания. По данным ведомства, огонь охватил порядка тысячи квадратных метров.

