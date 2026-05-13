В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В среду, 13 мая, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — I класс, в Дмитровском и Клинском лесничествах — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 14 мая, III класс опасности установится в Дмитровском и Клинском лесничествах, в пятницу, 15 мая, — в Талдомском лесничестве. Температура воздуха днем в этот период составит +16-27 градусов, ночью — +7-15 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, локальные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

