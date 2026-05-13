В ЖК «Заречье Парк» Одинцовского округа началось строительство детского сада

На территории жилого комплекса «Заречье Парк» от группы «Самолет» в Одинцовском округе началось строительство детского сада, рассчитанного на 210 мест, специалисты ведут земляные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет три этажа, его площадь составит почти 3,4 тыс. кв. м. Учреждение будет рассчитано на девять групп детей в возрасте от двух до семи лет и 41 сотрудника. В нем обустроят групповые помещения со спальнями, раздевалками, буфетом и санузлом, пищеблок полного цикла, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, помещение для творческих занятий, кабинет психолога и логопеда.

На территории появятся площадки с игровым оборудованием и теневыми навесами, две спортивные площадки для активных игр и отдельная зона для общественных мероприятий.

Жилой комплекс находится рядом с Мещерским парком и инновационным центром «Сколково», в нем предусмотрены детский сад на 210 мест, школа для 600 учеников, поликлиника на 300 посещений в смену и многоуровневый паркинг на 717 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.