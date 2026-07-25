«Сказка кончилась»: молодой муж принцессы Иордании променял ее на известную тиктокершу

В королевской семье Иордании разразился скандал, о котором долго молчали. 40-летняя принцесса Райя бинт Хусейн, младшая дочь покойного короля Хусейна и сводная сестра нынешнего правителя Абдаллы II, тайно развелась со своим 32-летним мужем — британским журналистом Недом Донованом, внуком знаменитого писателя Роальда Даля. Брак, заключенный в июле 2020 года и ставший первой королевской свадьбой после локдауна, продлился около шести лет, сообщает Woman.ru.

Фото: [ Принцесса Райя бинт Хусейн/скриншот видео ]

История их отношений поначалу напоминала сказку. Райя и Нед объявили о помолвке в ноябре 2019 года: на тот момент принцессе было 33 года, а ее избраннику — всего 25. Чтобы добиться одобрения семьи невесты, Донован принял ислам, сменил имя и переехал из Великобритании в Иорданию.

Свадьба прошла в скромном формате из-за пандемии — церемонию провели в Великобритании, а не в Иордании. Несмотря на трудности, принцесса была счастлива и делилась снимками в белом платье в соцсетях.

Однако сказка не продлилась долго. По данным СМИ, пара развелась еще несколько лет назад. Точная причина расставания неизвестна, но сам Донован уже устроил свою личную жизнь: он женился на американской тиктокерше Меган Томлин. Их свадьба прошла в Сомерсете в присутствии гостей, включая сводную сестру Неда, модель и писательницу Софи Даль.

Сейчас Донован оставил журналистику, переехал в США и работает полицейским. 40-летняя принцесса Райя, напротив, посвятила себя науке: она получила степень магистра в Колумбийском университете, а в 2022 году защитила докторскую диссертацию по философии в Калифорнийском университете.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл осудили за фото у поместья принцессы Дианы.