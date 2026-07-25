«Она может ездить куда угодно»: адвокат Лерчек отреагировал на требование прокуратуры отправить ее под домашний арест

Прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения для известной блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Надзорное ведомство настаивает на замене запрета определенных действий на домашний арест и возобновлении судебного процесса. Поводом для такого решения стала поездка блогера в Санкт-Петербург, а также тот факт, что ей вернули загранпаспорт.

Ситуация развивается на фоне уголовного дела о выводе за рубеж более ₽250 млн. Дело было приостановлено еще в феврале 2026 года из-за тяжелой болезни Лерчек — у нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. Суд выделил дело в отношении блогера в отдельное производство и приостановил процесс до ее выздоровления. Домашний арест был заменен на запрет определенных действий.

Однако адвокат Константин Третьяков опроверг основания для ужесточения меры, сообщает телеканал «360». Он заявил, что Лерчек запрещено только менять место жительства, но не перемещаться по стране.

«Она может свободно ездить куда захочет», — подчеркнул защитник.

Что касается загранпаспорта, то он, по словам юриста, находился на хранении в УВД с момента возбуждения дела два года назад. 23 июля второй адвокат блогера Юлия Лисановская забрала документ в отделении полиции, но еще не успела передать его Валерии.

Ранее сообщалось, что Лерчек и Луис Сквиччиарини снова приехали в онкоцентр Блохина.