«Я не просил увеличивать грудь»: рэпер 9mice ответил на обвинения падчерицы Урганта

25-летняя Эрика Кикнадзе, падчерица известного телеведущего Ивана Урганта, неожиданно заговорила о своем прошлом романе с рэпером 9mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев). Девушка, которая несколько лет прожила в США, а затем вернулась в Москву, рассказала, что отношения с музыкантом были серьезными: они жили вместе, он знакомил ее с родителями, они вместе встречали праздники.

Фото: [ Эрика Кикнадзе/соцсети ]

Однако, по словам Эрике, все это сопровождалось постоянным давлением и унижениями. Девушка утверждает, что 9mice уговаривал ее сделать пластическую операцию по увеличению груди и даже отправил к хирургу. После разрыва, как заявила Кикнадзе, рэпер начал распускать негативные слухи о ней в «московской тусовке» и травить в соцсетях.

Недавно 25-летний 9mice дал первое большое интервью проекту «Вписка», сообщает StarHit. Рэпер был удивлен действиями и словами Эрики. Она заявил, что она не пыталась связаться с ним лично, чтобы выяснить отношения.

«Если у человека есть претензии, логично сначала поговорить напрямую», — сказал он.

Музыкант категорически отверг обвинения в том, что предлагал девушке увеличить грудь, и назвал ее поведение «проблемой с эмоциями». По его словам, конфликт «высосан из пальца ради лайков».

Он также подчеркнул, что никогда не выносил личные конфликты в публичное пространство и осторожно относится к темам личных отношений даже в разговорах с близкими.

«Возможно, человеку тяжело было перенести то, что вскоре после нашего расставания у меня начались счастливые отношения с Катей Кищук», — говорит 9mice.

Фото: [ 9mice и Катя Кищук/соцсети ]

Однако на этом история не закончилась. Еще одна бывшая девушка рэпера — Режина Нтахомпогазе — рассказала о своем опыте. Она заявила о психологическом давлении и тяжелых последствиях пережитого стресса, в том числе о выкидыше.

Режина также обвинила 9mice в распространении неприятных слухов о ней после трагического события и в неподобающем общении с несовершеннолетними поклонницами.

Фото: [ Режина Нтахомпогазе/соцсети ]

Скандал привел к тому, что поклонники начали массово жаловаться на рэпера главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Теперь 9mice проверят на пропаганду наркотиков в его треках.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф взволновал фанатов фотографиями из больницы.