Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя происходящие в стране политические и социальные сдвиги, обратился к классике русской литературы. Политик процитировал на русском языке название знаменитого романа Николая Чернышевского «Что делать?», дав собственную оценку текущему положению дел после смены власти в Венгрии, сообщило РИА Новости.

По словам Орбана, возникла парадоксальная ситуация, при которой ключевые решения, касающиеся жизни венгерского общества, принимаются далеко за пределами страны — в Брюсселе, Калифорнии и Польше.

«Или: что делать?» — добавил Орбан по-русски, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью.

Политик выразил обеспокоенность тем, что значительная часть электората, поддержавшего новую силу, пребывает в состоянии так называемой «экономической эйфории». Они верят в грядущее улучшение, полагая, что смогут работать меньше, а зарабатывать больше.

Однако, как подчеркнул Орбан, венгры часто путают желаемое с действительным. По его мнению, они думают, что видят реальность, но на самом деле смотрят кинофильм, который ошибочно принимают за документальный. Это отрывает их от объективной картины происходящего.

«Они думают, что фильм документальный, но это фэнтези», — отметил Орбан.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Рижской думы назвал эстонскую рекламу политической провокацией против граждан с русскими корнями.