Крупную партию фейковых Лабубу на полмиллиона долларов перехватили в аэропорту

В аэропорту США обнаружена и изъята огромная партия поддельных игрушек Лабубу, прибывшая из Южной Кореи. Американские власти планируют уничтожить контрафакт, как сообщает РИА Новости , ссылаясь на местный телеканал.

В американском аэропорту Сиэтл-Такома таможенники изъяли крупную партию поддельных игрушек Лабубу. По данным NBC, было обнаружено более 11 тыс. контрафактных изделий, общая стоимость которых могла превысить $500 тыс.

Игрушки были спрятаны в коробках из-под лампочек и прибыли из Южной Кореи. Сейчас планируется уничтожить всю партию подделок. Комиссия по безопасности потребительских товаров США уже предупредила о серьезной опасности, которую могут представлять поддельные Лабубу для маленьких детей.

