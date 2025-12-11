Вода по колено и чувство безысходности: 83-летняя россиянка рассказала о конфликте с соседями
Суд за потоп в квартире 83-летней пенсионерки взыскал 260 тыс. руб. с ее соседей
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса в своем телеграм-канале опубликовала информацию об оказании помощи 83-летней пенсионерке, которую неоднократно затапливали соседи, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации ведомства, пенсионерка неоднократно предпринимала попытки решить конфликт мирным способом. Соседи не шли на компромисс. Тогда жительница областного центра обратилась в прокуратуру с просьбой оказать содействие во взыскании ущерба. Эксперты выяснили, что стало причиной затопления.
«Проверка показала, что причиной инцидента явилось ненадлежащее содержание санитарно-технического прибора (смесителя) нанимателями жилого помещения, расположенного этажом выше квартиры пенсионерки», — отмечено в сообщении ведомства.
Пенсионерка рассказала, что потоп был сильным. Воды в помещениях скопилось по колено. Из-за отказа решать проблему женщина чувствовала безысходность. Пенсионерка отметила, что прокурор отнесся к ее рассказу с вниманием.
Прокурор обратился с иском в суд. Права пенсионерки отстояли: суд назначил выплату компенсации в размере 260 тыс. руб. Решение уже исполнено. Прокуратура контролировала ход процесса. Пенсионерка получила всю сумму. Она отремонтировала помещения, которые пострадали вследствие потопа.
