Вода по колено и чувство безысходности: 83-летняя россиянка рассказала о конфликте с соседями

По информации ведомства, пенсионерка неоднократно предпринимала попытки решить конфликт мирным способом. Соседи не шли на компромисс. Тогда жительница областного центра обратилась в прокуратуру с просьбой оказать содействие во взыскании ущерба. Эксперты выяснили, что стало причиной затопления.

«Проверка показала, что причиной инцидента явилось ненадлежащее содержание санитарно-технического прибора (смесителя) нанимателями жилого помещения, расположенного этажом выше квартиры пенсионерки», — отмечено в сообщении ведомства.

Пенсионерка рассказала, что потоп был сильным. Воды в помещениях скопилось по колено. Из-за отказа решать проблему женщина чувствовала безысходность. Пенсионерка отметила, что прокурор отнесся к ее рассказу с вниманием.

Прокурор обратился с иском в суд. Права пенсионерки отстояли: суд назначил выплату компенсации в размере 260 тыс. руб. Решение уже исполнено. Прокуратура контролировала ход процесса. Пенсионерка получила всю сумму. Она отремонтировала помещения, которые пострадали вследствие потопа.

