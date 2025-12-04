Уничтоженные запасы и залитые огороды: как засор в коллекторе стал ночным кошмаром для россиян

Жители одного из районов Кемерово в соцсетях рассказали о настоящей катастрофе: их дома и участки на улице Волкова оказались затоплены канализационными стоками, прорвавшимися из системы детского сада, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Первые сообщения появились в сети утром, однако местные жители утверждают, что проблема актуальна еще с вечера. По словам горожан, фекальные воды уничтожили запасы в погребах, залили подвалы и огороды. Местные жители сообщили также о зловонной вони. Люди распространяют в соцсетях фото: картошка и консервация залиты стоками в погребах, во дворах течет ручей из грязной воды.

В пресс-службе администрации города прокомментировали информацию. Данные о потопе подтверждены официально. Сотрудники приступили к устранению проблем вечером 3 декабря. На данный момент установлена причина — засор в коллекторе. В администрации намерены информировать население о дальнейшем ходе работ.

«Сегодня (4 декабря. — Прим. ред.) работы продолжаются», — проинформировали в администрации.

