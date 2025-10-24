Водитель вправе забрать машину с эвакуатора до начала его движения

В 2025 году у автомобилистов, чье транспортное средство задерживается за неправильную парковку, сохраняется возможность избежать значительных расходов на эвакуацию и штрафстоянку, сообщил properm.ru. Для этого важно знать основные правила.

Согласно актуальным правилам, водитель имеет законное право забрать свой автомобиль в тот момент, когда машина уже погружена на платформу эвакуатора, но еще не начала движение. Если эвакуатор с закрепленным автомобилем остался неподвижным, автовладелец может устранить причину задержания — например, перепарковать транспортное средство в разрешенное место. В этой ситуации ему придется оплатить только административный штраф за первоначальное нарушение правил остановки или стоянки.

По информации экспертов, после того как спецтранспорт тронулся с места, забрать автомобиль уже невозможно. Владельцу придется нести расходы как на саму эвакуацию, так и на последующее хранение машины на специализированной стоянке. Специалисты рекомендуют автолюбителям внимательно следить за уведомлениями в мобильных приложениях и оперативно реагировать на сообщения о задержании транспортного средства.

