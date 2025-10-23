Эксперт рассказал, как отличить некачественный бензин на российских АЗС

Сотрудник одной из донских станций техобслуживания Александр Ковалев рассказал, как отличить разбавленный бензин от качественного, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт Ковалев отметил, что автовладелец может определить некачественный бензин во время заправки на АЗС. Первое, на что стоит обратить внимание, — это цвет топлива. Бензин мутного желтого цвета может свидетельствовать о наличии в нем посторонних примесей. В некоторых случаях наблюдается коричневый или красноватый оттенок бензина.

«Запах у него обычно резкий, неприятный и напоминает растворитель», — уточнил эксперт.

Согласно информации телеграм-канала Baza, собственники Geely Tugella и Geely Coolray столкнулись с проблемами в работе автомобилей, в частности с выходом двигателей из строя, из-за некачественного российского бензина. Эксперт Ковалев отметил, что ростовские автомобилисты в октябре обращались с неполадками в работе машины, которые могут быть связаны с некачественным топливом. К таким поломкам специалист отнес пропуски зажигания, дым из выхлопа и неэкономичный расход топлива.

По информации издания, глава Союза автосервисов России Юрий Валько связывает появление некачественного бензина с его дефицитом. По мнению эксперта, различные добавки могут увеличивать количество топлива.

Ранее сообщалось, что автоэксперт Бахарев назвал причины опасности разбавленного топлива для авто.