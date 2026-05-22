Обещают благоустроить — но кто в это верит: кемеровчане относятся к планам по Красному озеру скептически

На берегу Красного озера в Кемерове, который долгие годы выглядел заброшенным, внезапно наметилось движение. Масштабные планы по благоустройству этой территории размещены на официальном сайте городской администрации. Судя по опубликованным материалам, пока они больше напоминают красивую презентацию, чем реальные перспективы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Журналисты выяснили, что происходит сейчас у воды и есть ли шанс, что главное летнее разочарование города наконец превратят в нормальную зону отдыха.

Еще десять лет назад водоем считался одним из самых востребованных летних мест в Кемерове. По информации из открытых источников, здесь работал платный пляж, стояли лежаки, а отдыхающие могли взять напрокат катамаран. Для жителей Ленинского района озеро и вовсе было главной точкой летнего отдыха. Переломный момент наступил в 2021 году: тогда прежний арендатор отказался продлевать договор. После этого территория начала стремительно приходить в упадок.

Власти несколько лет не могли найти нового инвестора, а берег постепенно превращался в стихийный пустырь. На месте бывшего благоустроенного пляжа появились автотусовки, песок быстро укатали колесами машин, а после ночных посиделок оставались груды мусора. Сейчас же люди с интересом наблюдают на начало раот на пляже, но пока еще сомневаются в успешности проекта.

«Мы уже столько лет слышим про реконструкцию. И аквапарк ждем, и нормальный пляж ждем. Поверим только тогда, когда все действительно заработает», — говорят отдыхающие на берегу.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья призывают присоединиться к месячнику защиты малых рек.