Гордона оштрафовали за потерю оружия при переезде

StarHit: ведущий «Мужского/Женского» Гордон потерял двустволку и пистолет

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

62-летний ведущий ток-шоу «Мужское/Женское» Александр Гордон признался в утрате оружия, пишет StarHit. Речь идет о советской двустволке и травматическом пистолете.

По словам телеведущего, он хранил их в доме много лет, но не часто пользовался. Однако при переезде оружие исчезло, и найти его Гордон не смог. Из-за этого его привлекли у административной ответственности.

Суд обязал Гордона выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Сам Гордон на заседание не явился. Отмечается, что при рассмотрении этого дела судья учел масштаб личности звезды Первого канала и назначил ему самое мягкое. Другое оружие, которым владеет ведущий, конфисковывать не стали.

Напомним, что в декабре 2025 года Гордон развелся с арфисткой и женился на 23-летней художнице Алине Михайловой.

Фото: [соцсети]

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова попробует найти мужа в новом сезоне шоу «Свадьба вслепую».

Актуально
Добавьте mosregtoday.ru в избранное