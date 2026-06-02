Гордона оштрафовали за потерю оружия при переезде
62-летний ведущий ток-шоу «Мужское/Женское» Александр Гордон признался в утрате оружия, пишет StarHit. Речь идет о советской двустволке и травматическом пистолете.
По словам телеведущего, он хранил их в доме много лет, но не часто пользовался. Однако при переезде оружие исчезло, и найти его Гордон не смог. Из-за этого его привлекли у административной ответственности.
Суд обязал Гордона выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Сам Гордон на заседание не явился. Отмечается, что при рассмотрении этого дела судья учел масштаб личности звезды Первого канала и назначил ему самое мягкое. Другое оружие, которым владеет ведущий, конфисковывать не стали.
Напомним, что в декабре 2025 года Гордон развелся с арфисткой и женился на 23-летней художнице Алине Михайловой.
