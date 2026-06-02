Подмосковный педагог стал лицом федеральной рекламной кампании «Учитель навсегда»

Учитель физики школы № 10 города Реутова, призер Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России» 2025 года Юрий Уробушкин стал лицом федеральной рекламной кампании «Учитель навсегда». Основной площадкой кампании стал навигатор возможностей педагогического образования в России – «Будьучителем.рф».

Всероссийский конкурс «Учитель года России», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети», уже более 35 лет проводит Минпросвещения РФ совместно с Профессиональным союзом работников народного образования и науки РФ. Он направлен выявление и поощрение талантливых педагогов, распространение лучших практик педагогического мастерства и повышение престижа профессии учителя. Победитель получит денежный приз и на год станет советником министра просвещения. Имя «Учителя года России – 2026» станет известно в октябре.

Телешоу «Классная тема!» дает учителям возможность выйти на широкую аудиторию, семь самых талантливых учителей встретятся в финале шоу, чтобы показать свои уроки на федеральном канале. Отправить заявку на участие в 5 сезоне можно до 31 мая включительно на сайте.

Специалисты отмечают интерес к педагогическому образованию по всей России, по нацпроекту «Молодежь и дети» создаются условия для комфортной работы и профессионального развития педагогов. В частности, формируется современная образовательная среда, строятся и капитально ремонтируются школы, расширяются меры поддержки учителей и не только.

По итогам приемной кампании 2025 года конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям подготовки в педагогических вузах Минпросвещения России составил 12 заявлений на 1 бюджетное место. В школах по всей стране работают более 346 тыс. учителей в возрасте до 39 лет. Это 32,5% от общего числа педагогов.

«Наша задача – поддержать тех, кто выбирает путь учителя, создать условия для профессионального развития и показать, что современная школа – это пространство возможностей», – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В частности, для учителей по нацпроекту действует программа «Земский учитель», которая помогает привлекать специалистов в школы малых городов и сел. Узнать подробности об этом можно здесь.

По национальному проекту также ведется обновление образовательных пространств, с 2022 года был проведен капремонт более 6,5 тыс. учебных учреждений. Кроме того, создаются новые возможности для углубленного изучения предметов, проектной деятельности и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.