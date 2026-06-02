В Павловском Посаде в День защиты детей прошел праздник «Ура! Зажигает детвора!»

В Павловском Посаде в первый день лета отметили Международный день защиты детей ярким праздничным мероприятием. Торжество под названием «Ура! Зажигает детвора!» развернулось на площадке перед Дворцом культуры «Павлово-Покровский».

Открытие летнего сезона, по словам очевидцев, прошло шумно, радостно и очень эмоционально — именно так, как и подобает встречать самый теплый и долгожданный сезон года. Организаторы подчеркнули, что день был посвящен самому главному — детям, которые остаются главным сокровищем для родителей и всего города.

Главными героями праздника стали юные артисты. Воспитанники детских творческих коллективов Дворца культуры исполняли звонкие песни, танцевали под любимые мелодии и буквально заражали публику своей энергией. Зрители, в свою очередь, не скупились на бурные аплодисменты. Смех, детские улыбки и счастливые глаза родителей, как отметили организаторы, стали настоящим украшением этого дня.

Каждый концертный номер вызывал искренний восторг у публики. Маленькие участники смело выходили на импровизированную сцену, а взрослые с умилением и гордостью наблюдали за их выступлениями. По словам гостей праздника, в воздухе витала атмосфера добра, заботы и безграничной радости — именно такая обстановка, по мнению многих, и должна царить в День защиты детей.

Организаторы праздника выразили огромную благодарность сотрудникам Дворца культуры и всем участникам детских творческих коллективов за подготовленную программу. Они подарили гостям праздника море позитива, напомнили взрослым о важности заботы о детях и зарядили положительными эмоциями на все лето.