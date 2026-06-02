Жители Подмосковья стали чаще пользоваться телемедициной

Подмосковные пациенты стали в два раза чаще пользоваться телемедицинскими консультациями, с начала 2026 года в регионе провели более 2 млн онлайн-приемов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Востребованность телемедицины растет. В настоящий момент в Подмосковье работает 10 телемедицинских центров, где консультируют врачи по восьми профилям: терапии, педиатрии, кардиологии и другим», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках таких консультаций пациентам могут разъяснить итоги диспансеризации, результаты анализов и исследований, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, закрыть больничный лист и не только. Записаться на нее можно, в том числе, через приложение «Добродел:Телемедицина».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.