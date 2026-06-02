У Московской области появится вышитая карта Подмосковья

Министерство культуры и туризма Московской области анонсировало масштабный творческий проект домов культуры региона — «Вышитая карта Подмосковья». Инициатива объединила 56 муниципальных образований, каждое из которых создает уникальный фрагмент общей карты.

Участники проекта — специалисты и творческие коллективы домов культуры Подмосковья — получили специальные шаблоны с точными границами своих муниципалитетов. Опираясь на эти лекала, мастера разработали и согласовали эскизы, после чего приступили к кропотливой работе: вышивке отдельных частей будущей карты региона.

Дизайн каждого фрагмента отражает самобытность территории. В основе узоров — подлинные культурные коды местности: знаковые природные объекты, памятники истории и архитектуры, традиционные промыслы и ремесла, этнографические особенности края.

Сроки реализации проекта четко регламентированы: до 10 августа все готовые вышитые фрагменты необходимо передать в ведомство. Там их соберут в единую композицию — полноценную вышитую карту Подмосковья.

