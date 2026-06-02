Спектакль на проводе: у мошенников новая схема обмана жителей Московской области

Схема строится на серии телефонных звонков, цель которых — запугать жертву и заставить ее расстаться с накоплениями. Все начинается с первого звонка: мошенники сообщают, что аккаунт на госуслугах якобы взломан, а деньги находятся под угрозой. Это нужно, чтобы вовлечь человека в разговор и снизить его настороженность.

Затем поступает повторный звонок уже от имени фиктивного «Центра цифровой безопасности». Злоумышленник уверяет, что голос жертвы был записан, а с помощью нейросетей преступники смогут взломать госуслуги и банковское приложение. На финальном этапе в игру вступают лже‐сотрудники банка или государственных структур. Они предлагают «спасти» сбережения и убеждают перевести деньги на так называемый «защищенный» счет.

Важно помнить, что войти в аккаунт на госуслугах с помощью голоса невозможно — такая функция в системе не предусмотрена. Кроме того, любые просьбы перевести средства на «безопасный» счет однозначно указывают на то, что вы имеете дело с мошенниками.

