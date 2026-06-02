Жестокий ступор перед раскрытым меню: почему выбор в ресторанах вызывает панику и как перехитрить свой мозг

Выбор блюда в меню ресторана иногда превращается в маленькую драму: взять знакомое и любимое или рискнуть и заказать что-то новое? Теперь для решения этого вопроса появился научный метод, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Принстонского университета в научном журнале PNAS.

В основе работы — старая задача физика Ричарда Фейнмана. Около 40 лет назад он обедал с другом Ральфом Лейтоном в тайском ресторане в Калифорнии. Тот не мог решить, заказать любимую курицу с имбирем или попробовать новое блюдо. Фейнман превратил этот выбор в математическую проблему, но свои расчеты так и не опубликовал. Остались только рукописные заметки, которые десятилетиями не могли полностью расшифровать.

Исследователи восстановили идею и проверили ее на 2520 участниках. Суть проста: решение зависит от того, сколько раз вы еще планируете вернуться в этот ресторан.

Если впереди много визитов, лучше пробовать новое. Так есть шанс найти блюдо вкуснее прежнего фаворита и далее долго получать от него удовольствие.

Если вы в городе ненадолго или в ресторан вряд ли вернетесь, разумнее выбрать уже проверенный вариант.

Эксперименты показали, что люди в целом ведут себя похожим образом: сначала исследуют меню, а потом все чаще возвращаются к любимому.

Правда, обычно мы рискуем чуть больше, чем советует строгая математика. Так что идеальная стратегия звучит не как «всегда бери новое» или «никогда не изменяй любимому», а проще: считайте будущие ужины.