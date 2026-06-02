Андрей Воробьев: каждый житель Подмосковья должен чувствовать перемены к лучшему
Губернатор Подмосковья выступил с традиционным обращением к жителям
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям региона. В этом году традиционное ежегодное обращение было названо «Наше Подмосковье: забота и уважение».
«Рад видеть всех в этом зале — наших героев, глав, членов Правительства, правоохранительный блок, депутатский корпус, наших активных и уважаемых жителей Подмосковья, всю нашу команду», - поприветствовал губернатор гостей мероприятия.
Глава региона напомнил, что цель традиционного обращения — ответить на главные вызовы, рассказать о результатах работы и наметить планы на следующий период.
«Вся наша деятельность основана на указах и поручениях президента, и, конечно, на запросах наших жителей», - подчеркнул Воробьев.
Он отметил, что в регионе власть постоянно находится в коммуникации с жителями — в формате личных встреч, общения в социальных сетях, выездных администраций.
«Мы назвали это обращение “Наше Подмосковье: забота и уважение”. Верю, что наш подход понятен. Каждая семья, каждый житель должны чувствовать перемены к лучшему. Для нас забота и уважение — это больше чем внимание к проблемам. Это готовность найти решение, помочь, тем, кому трудно. Мы, как и прежде, должны слышать мнение людей», - сказал губернатор.
