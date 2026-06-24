Кофе на вынос в пластике опасен: химик объяснила, как стаканчик влияет на нервную и эндокринную системы

Привычка приобретать кофе навынос в одноразовом пластиковом стакане способна нанести ощутимый вред здоровью — прежде всего страдают нервная и эндокринная системы. Об этом в беседе с REGIONS предупредила преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Анна Шубина. Как пояснила эксперт, под действием высокой температуры многие виды пластика начинают выделять в жидкость опасные химические соединения.

Маркировка пластика: на что обратить внимание

Эксперт предупреждает: если на стаканчике из кофейни нет маркировки, от покупки лучше отказаться. Если же обозначения присутствуют, стоит присмотреться к цифрам внутри треугольника.

Индекс 1 (PET / PETE) — полиэтилентерефталат. При контакте с горячим выделяет фталаты, способные нарушить работу эндокринной системы.

Индекс 6 (PS) — полистирол. Категорически не подходит для горячих напитков: при нагреве свыше 90 °C выделяет токсичный стирол.

Индекс 4 (LDPE) — полиэтилен низкой плотности. Выдерживает до 90 °C, но уже при 60 °C начинает размягчаться. Такой стакан может деформироваться и стать причиной ожога.

Индекс 3 (PVC) — поливинилхлорид. Его использование в пищевой упаковке запрещено. В составе — тяжелые металлы и фталаты, при нагревании выделяются опасные хлорорганические соединения. Бисфенол А, используемый как отвердитель, также может присутствовать в маркировках 3 PVC и 7 O (OTHER).

Единственный безопасный пластик и скрытая угроза крышечек

Химик советует заменить опасную одноразовую посуду на многоразовые альтернативы из безопасных полимеров. Однако даже в этом случае есть нюанс: крышечки, особенно от горячих напитков, требуют отдельного внимания, так как нередко изготовлены из неподходящих для нагрева материалов.

«Высокая температура кофе может увеличивать количество мигрирующих в пищу из пластика химических соединений, в том числе потенциально опасных. Поэтому лучше отказаться от пластика и использовать посуду из полипропилена, имеющую обозначение 5 PP, устойчивую к нагреванию до 100°C», — советует Анна Шубина.

При этом специалист обращает внимание на момент, который часто остается без внимания, — пластиковую крышку стакана. В большинстве случаев такие крышечки делают из тонкого полистирола (6 PS). Как только горячий кофе или пар соприкасаются с ней, токсичные вещества беспрепятственно переходят в сам напиток.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Болотова ]

Какую бумажную посуду выбрать

Бумажная тара считается более безопасной и экологичной, однако и у нее есть свои конструктивные особенности, поясняет эксперт.

Обычные бумажные стаканы. Производятся из целлюлозы, но изнутри покрываются тончайшим слоем полиэтилена (15–20 мкм), иначе они быстро промокнут. Такая посуда плохо проводит тепло, поэтому ее удобно держать в руках.

Двухслойные бумажные стаканы. Оптимальный вариант, по мнению специалиста. Между двумя слоями плотного картона предусмотрена воздушная прослойка, благодаря чему пластик не требуется ни снаружи, ни внутри. Стакан не протекает, долго сохраняет температуру напитка и работает по принципу термоса.

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