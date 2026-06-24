Владельцам квартир напомнили о важной детали, которая влияет на платежи

Летний период позволяет сократить затраты на коммунальные услуги. Эксперт напомнил о важных нюансах в платежках, выгодных тарифах на электроэнергию и правилах учета потребления ресурсов. Об этом агентству « Прайм » рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

С наступлением летнего сезона россияне могут сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги. Специалисты рекомендуют внимательно проверять квитанции, использовать доступные льготы и следить за состоянием приборов учета.

Отопление должно исчезнуть из летних платежек

Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь обратил внимание, что в регионах, где действует система оплаты отопления по фактическому потреблению, летом соответствующая строка не должна присутствовать в квитанциях.

Если начисления за отопление продолжают поступать после завершения отопительного сезона, жильцам следует обратиться в управляющую компанию для разъяснения ситуации и проверки корректности расчетов.

Ночные тарифы помогут снизить расходы на электричество

Одним из эффективных способов экономии остается использование многотарифных счетчиков. В ряде регионов стоимость электроэнергии в ночное время может быть в несколько раз ниже дневного тарифа.

В связи с этим энергоемкие бытовые приборы рекомендуется использовать преимущественно ночью, что позволяет заметно уменьшить итоговую сумму в платежных документах.

Важно вовремя проводить поверку счетчиков

Собственникам жилья также напомнили о необходимости своевременной поверки приборов учета воды. После проведения процедуры данные должны быть внесены в государственную систему «Аршин».

Несоблюдение этих требований может привести к начислению платы по нормативу, что зачастую оказывается менее выгодным для потребителей.

Управляющие компании обязаны предлагать меры экономии

По действующим правилам управляющие организации должны ежегодно информировать жителей о возможных способах повышения энергоэффективности многоквартирного дома.

Такие меры позволяют снизить потребление ресурсов и сократить коммунальные расходы в долгосрочной перспективе.

Тарифы на ЖКХ продолжают индексироваться

В 2026 году повышение тарифов на коммунальные услуги проходит в два этапа. Первое увеличение состоялось с 1 января и составило 1,7%. Второй этап индексации запланирован на 1 октября, когда рост тарифов в зависимости от региона может составить от 8,7% до 15%.