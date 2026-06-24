Сборная Аргентины поздравила Месси с 39-летием

Сборная Аргентины поздравила капитана национальной команды Лионеля Месси с днем рождения. 24 июня нападающему исполнилось 39 лет.

«39 лет Лионелю Месси — человеку, изменившему историю мирового футбола. С днем рождения, капитан!» — говорится в поздравлении аргентинской сборной.

Аргентинская футбольная ассоциация назвала Месси источником национальной гордости.

Лионель Месси участвует в своем шестом чемпионате мира. Обладатель восьми «Золотых мячей» в матче с Австрией побил рекорд результативности на мировых первенствах. Сделав дубль, аргентинец поднял планку достижения до 18 голов.

Сборная Аргентины начала турнир в Америке с двух уверенных побед — 3:0 над Алжиром и 2:0 над Австрией. Все пять мячей в составе «альбиселесте» забил Месси.