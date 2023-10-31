Военнослужащей из ХМАО снова не выплачивают деньги: ранее СМИ добились справедливости

Жительница Ханты-Мансийска Анастасия Морозова подписала контракт с Минобороны РФ в 2022 году. За время СВО была дважды ранена, но не могла добиться региональных выплат по ранению, сообщает muksun.fm . Вмешательство редакции позволило изменить ситуацию, но теперь зарплату выплачивают не в полном объеме, а за второе ранение так и не предоставили обещанную компенсацию.

Женщину неоднократно переводили из одного отряда в другой. Когда стал вопрос оформления документов для получения компенсации еще за первое ранение, выяснилось, что часть бумаг были утеряны. Специалисты фонда «Защитники Отечества» и редакция Muksun.fm помогли женщине. Деньги были выплачены в полном объеме (региональные компенсации).

«Добрый день, все также без денежного довольствия. С января нет денежного довольствия и боевых. Документы на перевод так и не нашлись. 8 сентября выплаты от Минобороны РФ пришли лишь за первую травму, а за вторую так и нет. Хотя справки в бригаду сдавала в один день», - рассказывает военнослужащая из Ханты-Мансийска Анастасия Морозова

Согласно подсчетам Анастасии ей должны выплатить еще около трех миллионов рублей.

«Везде пишут, что бойцам обещают выплаты в размере от 205 тысяч рублей. У меня даже как у прапорщика ни разу столько не выходило. Мне приходило около 150 тысяч боевых и 30 тысяч денежного довольствия. Я сомневаюсь, что у прапорщика такая маленькая зарплата. В отличие от контрактников, у мобилизованных зарплата идет стабильно — 190 тысяч — где бы они не находились», — сообщила собеседница издания.

Заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в ХМАО-Югре Ольга Воронович сообщила изданию, что запрос от редакции получен. С Анастасией уже лично связались. Теперь будут разбираться, почему часть денег так и не была выплачена.

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