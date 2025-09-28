«Воевать на все деньги»: Лукашенко прокомментировал намерение НАТО сбивать российские самолеты

Президент Белоруссии высказал мнение, что одно дело — делать какие-либо заявления в публичном пространстве. Другое — реализовывать сказанное. Александр Лукашенко рассказал, что часто летает в Беловежскую пущу. Она расположена недалеко от границы с Польшей. Глава республики задал вопрос, будут ли страны НАТО сбивать президентский самолет. Если и будут, то лидеры должны понять уровень ответственности. Против стран будут предприняты ответные меры.

«Воевать на все деньги. Как в России говорят: "На все деньги"», — рассказал Лукашенко.

Президент высказал мнение, что если страны НАТО решат нанести удар по российскому самолету в воздушном пространстве Калининграда, то также им придется столкнуться с жесткой ответной реакцией. Глава республики уверен, что в Польше есть часть населения, на кого заявление правительства и ориентировано. Он уверен, что все лидеры осознают риск эскалации конфликта, поэтому враждебные меры предприняты не будут.

«А мы что будем сопли жевать?» — отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия пыталась сбить дроны. Тогда они связались с представителями Польши и проинформировали об инциденте. По его словам, коллеги удивились. Александр Лукашенко уверен, что соседние страны должны устанавливать дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным.