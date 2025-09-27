Лукашенко и Путин пять часов думали о выживании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в Кремле и продолжалась более пяти часов.

По словам Лукашенко, в ходе переговоров лидеры обсуждали вопросы выживания в современных сложных условиях. Белорусский руководитель отметил, что даже Россия, обладающая значительными ресурсами, вынуждена задумываться о подобных проблемах.

«Казалось бы, что там думать, все под ногами. Ничего подобного. Мир переделивают, на куски вот рвут. Это твое, это твое...и начинают душить. От нас не отстанут, а я должен вас уговаривать, чтобы работали», — отметил Лукашенко.

После встречи с Путиным Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилевскую область, где ознакомился с состоянием сельскохозяйственного сектора и пообщался с местными жителями.

Глава белорусского государства высказал серьезные опасения относительно международной обстановки, заявив, что мир находится в процессе переустройства, а страны начинают «душить друг друга».

Он признался, что опасается возможности прохождения своего поколения через масштабный военный конфликт и призвал граждан активно работать для предотвращения такого развития событий.

По итогам переговоров с российским президентом Лукашенко сообщил, что у России имеется конструктивное предложение для украинской стороны. Он выразил уверенность, что это предложение способно помочь Украине сохранить свою государственность и избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского остановиться во избежание потери Украины.