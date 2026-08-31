Россия собьет тысячи БПЛА: военэксперт заявил о возможностях ПВО и РЭБ против атаки дронов

Украинские беспилотники стали одним из главных вызовов для российской противовоздушной обороны: массированные налеты, порой сотнями дронов за ночь, требуют новой тактики и максимальной концентрации средств. Однако, по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Россия уже обладает всеми инструментами, чтобы переломить ситуацию.

В беседе с NEWS.ru он заявил, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другие средства ПВО позволяют сбивать до одной тысячи беспилотников Вооруженных сил Украины в сутки. Речь идет не о теоретической возможности, а о практической готовности — при условии, что противник сможет обеспечить такой поток, а российские силы будут действовать скоординированно и на всех уровнях.

Что именно входит в эту многоуровневую систему? По словам эксперта, в распоряжении российской армии имеются зенитные ракетные комплексы «Панцирь», «Тор», С-300 и С-400, которые обеспечивают дальнее и ближнее прикрытие. Кроме того, задействованы мобильные группы, обученные расчеты с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК), а также добровольческие формирования «БАРС». Отдельного внимания заслуживают системы РЭБ, включая успешно применяемую «Волна-Купол-Гарант», а также лазерные средства поражения. Все это дополняется усилиями бизнеса, который помогает оснащать объекты — например, нефтеперерабатывающие заводы. Дандыкин подчеркивает, что оборона выстроена эшелонированно, и по уровню противодроновой защиты Россия опережает все страны мира.

Эксперт подчеркнул, что способность отражать атаки тысячами дронов в сутки кардинально снижает эффективность украинских налетов на прифронтовые и тыловые объекты. Даже если ВСУ смогут запускать большое количество БПЛА, значительная их часть будет подавлена или уничтожена до цели. Это вынуждает противника тратить больше ресурсов на каждую атаку, а значит, снижает общий наступательный потенциал. При этом, как отмечает эксперт, Россия не только обороняется, но и наносит превентивные удары по местам хранения и сборки дронов, что уменьшает сам объем доступных украинской стороне беспилотников. Таким образом, создается двойной эффект: перехват в воздухе плюс уничтожение на земле.

Итог, к которому приходит Дандыкин, выглядит уверенно: российские силы ПВО и РЭБ обладают ресурсами для парирования массированных атак, и это не просто слова, а подтвержденная практика. Однако он также задается встречным вопросом: где ВСУ планируют брать ежедневно по 1 тыс. дронов, если их склады и производственные мощности постоянно находятся под ударом? Ответ на этот вопрос во многом определит, насколько реальной будет угроза. Но пока ясно одно: российская оборона уже сейчас готова к самым тяжелым сценариям, и каждая следующая атака будет обходиться противнику все дороже — и в техническом, и в финансовом смысле.

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