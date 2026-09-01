Врачи в Кашире спасли мужчину, который попал в реанимацию после укуса клеща
В больнице Каширы спасли пациента, который чуть не умер после укуса клеща
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Специалисты Каширской больницы спасли мужчину, который после укуса клеща попал в реанимацию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В инфекционное отделение учреждения на скорой доставили мужчину с высокой температурой, ознобом и кашлем. До этого пациент был на даче, где его укусил клещ. Затем мужчина промок под дождем и потому принял симптомы за обычную простуду.
В ходе диагностики врачи нашли место укуса, а также выявили антитела к бактериям, вызывающим болезнь Лайма. Заболевание протекало в тяжелой форме.
«У пациента упало давление, наблюдались повреждение почек и признаки дыхательной недостаточности, а также снизилось количество эритроцитов, участвующих в свертывании крови», — рассказала заведующая инфекционным отделением София Тибилова.
Пациента поместили в реанимационное отделение, где провели ему антибактериальную, инфузионную и гормональную терапию, а также лечение для профилактики тромбообразования.
Мужчина провел в больнице 19 дней. На момент выписки его состояние оценивалось как удовлетворительное.
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