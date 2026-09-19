Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в канале на платформе «Макс» высказал мнение, что европейские власти продолжают демонстрировать двойные стандарты в отношении России.

«Не устаю удивляться наглости европейских колченогих уродцев», — написал Медведев.

По мнению автора сообщения, с одной стороны, против российского бизнеса введены тотальные санкции, которые ударили по интересам миллионов граждан — вплоть до блокировки банковских карт. Под запрет попали даже культурные связи. При этом западные страны ведут прямую войну с Россией, снабжая противника всем необходимым: от ракет и разведданных до прямых ассигнований на содержание киевской власти.

С другой стороны, по мнению Медведева, когда речь заходит об их собственных компаниях, ситуация меняется. «Нестле», «Ашан» и другие предприятия, приносившие в Россию приличные доходы, объявляются неприкосновенными. Даже временное управление, введенное указом президента, как считает спикер, вызвало у европейских правительств волну паники.

«А тут поди ж ты, их компании – священная корова», — отметил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев высказал мнение, что от временного управления иностранными активами следовало бы перейти к более решительным мерам. Уместно вспомнить первые акты советской власти, на основании которых иностранные заводы и фабрики были принудительно и безвозмездно изъяты в государственную собственность. Никто из прежних владельцев так и не получил компенсации.

«Ведь, как и сто лет назад, евроублюдки понимают только грубую силу», — написал Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев пригрозил Киеву и НАТО ядерным ударом.