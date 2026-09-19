«Выборы — это торжественный день»: Юрий Антонов посетил избирательный участок в Подмосковье

Народный артист России Юрий Антонов в пятницу, 18 сентября, принял участие в голосовании на выборах, посетив избирательный участок в Одинцовском городском округе. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.

Как отметил музыкант, он неизменно участвует в выборах, поскольку рассматривает событие как свою гражданскую позицию. По его словам, голосование — процесс, к которому он относится со всей ответственностью и который стал для него естественной частью жизни.

Юрий Антонов подчеркнул, что не мог остаться в стороне, ведь выборы проходят по всей стране. Артист признался, что для него это уже привычный процесс — не только на сцене, но и на избирательном участке. Он также заявил, что выполнил свой долг гражданина Российской Федерации.

«Сегодня выборы — это торжественный день», — высказал мнение певец.

Тем, кто еще не успел проголосовать, напомним: выполнить гражданский долг можно до 20 сентября включительно. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Узнать адрес и номер своего участка можно на портале «Госуслуги» или на сайте ЦИК.

Ранее сообщалось, что 100% избирательных участков Подмосковья обеспечены волонтерами.