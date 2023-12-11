Волонтеры Омска в этом году передумали помогать бездомным людям

В Омске в прошлом году волонтеры общественно-церковного проекта «Автобус милосердия» получили деньги от Фонда президентских грантов и организовали для бездомных людей место, где можно было отдохнуть в тепле, поспать и поесть. В нынешнем году волонтеры не оборудовали теплую палатку. Причин никто не назвал, сообщает gorod55.ru .

Теплая палатка стоила 2,2 миллиона рублей. Она сделана из нескольких слоев и предназначена для зимы. Пол деревянный. Также сеть мягкие надувные подушки. В палатке размещалось 40 человек. с 1 октября по 30 апреля каждый мог обратиться за помощью и остаться ночевать в палатке. Всем присутствующим выдавали завтрак и ужин.

Город55 решил узнать, как же поступать бездомным в период, когда ожидаются сильные морозы. В минтруде Омской области проинформировали, что выделено 127 мест для ночлежек бездомных людей.

«В восьми центрах организовано 127 мест, один из них на 15 мест находится в Омске, остальные — в муниципальных районах. Все центры соцадаптации готовы создать дополнительные места при необходимости, что позволит увеличить коечный фонд примерно на 20%», — сообщили Городу55 в ведомстве.

Люди оказываются на улице по разным причинам. Одни злоупотребляют алкогольными напитками и наркотическими веществами, другие - не могут найти место для жилья после выхода из колонии. Иногда люди обрывают родственные связи из-за частых ссор и оказываются на улице. Есть истории, когда 23 года человек живет на теплотрассе, где создал семью.