Волонтеры вручную вырывают агрессивный ясенелистный клен в Рудничном бору

Волонтеры и специалисты расчищают центральную аллею в Рудничном бору от агрессивного ясенелистного клена, который мешает полноценном росту сосен, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, волонтеры и специалисты работают вручную, чтобы не навредить другим деревьям. Студентка КузГАУ, которая выступила волонтером, рассказала, что в рамках работ специалисты убирают срубленные ветки. Принятые меры позволяют лесу быстрее восстанавливаться, потому что быстрее начинают расти новые ветви.

По данным издания, в акции приняли участие студенты разных вузов. Студентка КемГУ рассказала, что у сосен появилось большое пространство для дальнейшего роста. Местные жители положительно относятся к подобным мероприятиям. Кемеровчане считают, что проделанная работа оказывает положительное воздействие на развитие леса в будущем.

По информации издания, Рудничный бор — одно из самых охраняемых мест. Лес находится в черте населенного пункта. Волонтеры проводили очистку леса от порослей клена бережно.

