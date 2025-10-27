Ели-рекордсмены в Подмосковье: биолог развеяла народное заблуждение о связи шишек и суровой зимы

В лесах Подмосковья, включая Балашиху, зафиксирован рекордный урожай еловых шишек, что создает исключительные условия для зимовки лесных обитателей. Биолог Екатерина Авсеева в беседе с REGIONS рассказала , что в регионе повлияло на урожайность.

Специалисты национального парка «Лосиный остров» отмечают, что подобное изобилие, наблюдаемое уже второй раз за три года, нарушает традиционный семилетний цикл плодоношения хвойных пород. Практическая польза от этого явления очевидна — белки и различные виды птиц обеспечены кормовой базой, что значительно повышает их шансы на благополучную зимовку.

Биолог объясняет аномалию совокупностью факторов, среди которых ключевым является омоложение подмосковных лесов. По ее словам, чаще плодоносят молодые деревья. При искусственной высадке есть дистанция между саженцами, и деревья не вступают в конфликт за ресурсы. В итоге деревья плодоносят «на ура».

Второй важной причиной, по предположению биолога, стали благоприятные погодные условия прошлого сезона — достаточное количество влаги и солнца способствовало успешному весеннему «цветению» елей.

Что касается народной приметы, связывающей обилие шишек с суровой зимой, ученые ее опровергают: урожай является следствием прошлогодних условий и структурных изменений в лесах, а не предзнаменованием будущих морозов.

