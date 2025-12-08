Волшебство на колесах: вагоны-лавки, театры и чаепития в поезде Деда Мороза покоряют россиян

Жители Кемерово приветливо встретили поезд Деда Мороза: горожане кричали, улыбались и махали руками главному символу праздника, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Кемеровчан развлекали также артисты, которые перевоплотились в мультипликационных героев и сказочных персонажей.

По информации издания, состав сказочного волшебника сохранил свою традиционную волшебную структуру. В него входят «вагон-приемная» для личных встреч с Дедом Морозом, вагон «Сказочная деревня», где проходят игры и квесты, а также «вагон-сцена» и «вагон-кукольный театр» для показа праздничных представлений. Для гостей также работают «вагон-лавка» с коллекцией северных сувениров, уютные «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для чаепитий, а для команды помощников Деда Мороза предусмотрены комфортабельные спальные вагоны.

В Кемерово поезд прибыл в воскресенье, 7 декабря. Сказочный поезд подарил незабываемые впечатления и яркие эмоции каждому, кому посчастливилось стать его гостем. Восторг юных гостей был столь велик, что, казалось, они на мгновения замирали, полностью поглощенные волшебством происходящего. В понедельник, 8 декабря, Дед Мороз встретится с жителями Барнаула.

Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза пройдет через 70 городов и прибудет в столицу 2 января.