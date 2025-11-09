Стало известно, когда Поезд Деда Мороза прибудет в столичный регион

Поезд Деда Мороза 2025–2026 будет курсировать с 19 ноября 2025 года по 11 января 2026 года. Старт состоится во Владивостоке, а завершение маршрута — в Великом Устюге. В списке остановок — 70 городов России. В Москве состав прибудет 2–3 января 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Поезд представляет собой передвижную резиденцию Деда Мороза с оформленными вагонами: приемной, сказочной деревней для игр и квестов, сценой и кукольным театром для представлений, лавкой с сувенирами, буфетом и вагоном-рестораном, а также спальными вагонами для команды помощников.

С момента запуска поезда 5 декабря 2021 года он преодолел 108 тыс. км и принял 1 млн 740 тыс. посетителей.

