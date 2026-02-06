Воробьи Подмосковья под присмотром: третьеклассница из Ногинска стала частью всероссийской переписи птиц

Школьница призналась, что сначала не поняла, в чем смыл подсчета воробьев. Однако после разговора с родителями и учителем осознала, какую ценность в природе имет каждый воробей. Теперь юная жительница Ногинска ждет, когда ощутит себя настоящим защитником природы.

«Теперь наша Таня отправляется на прогулку с ручкой и блокнотом. Каждый встреченный воробей аккуратно фиксируется ею: „Один, два, три…“ Вскоре Татьяна уже гордится своей маленькой победой и делится результатами с друзьями», — рассказала мама школьницы.

Акция проходит с 7 по 15 февраля. Принять участие в ней может каждый неравнодушный житель, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте. Организаторы в 2025 году определили зоны, где велись подсчеты. В новом году россияне будут считать воробьев именно на этих участках. Так специалисты смогут оценить актуальную численность воробьев — птиц, которых, по предварительным данным, с каждым годом становится все меньше.

«Результаты переписи помогают выявить регионы, где численность воробьев уменьшается быстрее всего, и предпринять необходимые меры защиты», — рассказала инициатор проекта Елена Фионина.

Участникам программы учета необходимо указать географические координаты или точный адрес места наблюдения, сделать фотографии птиц с помощью смартфона и заполнить краткую анкету, включив в нее собственные заметки и наблюдения. При выполнении всех требований участники получают сертификаты.

Ранее сообщалось, что жители Балашихи ищут неизвестных грабителей сала из кормушек синиц.