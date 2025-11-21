Воруют аварийные молотки и забираются на крыши: новый тренд школьников пугает россиян

Пользователь соцсетей призвал родителей кузбасских школьников обратить внимание на поведение их детей, которое может привести к опасным ситуациям. По мнению горожанина, в зоне риска сами ребята и окружающие их люди, сообщил VSE42.Ru .

Пользователь соцсетей отметил, что в Кемерово школьники стали забираться на крыши многоэтажных зданий. Ребята снимают видео и выкладывают в Сеть. Очевидец уверен, что одно из видео снимали на крыше кемеровского жилого комплекса «Парковый». Он считает, что общественный порядок нарушает ученик седьмого класса и его приятели. Горожанин высказал мнение, что подобное времяпровождение может быть опасным для несовершеннолетних. Родителей призывают к бдительности.

По словам очевидцев, эти же подростки воруют аварийные молотки из салонов городских автобусов. Молотки предназначены для того, чтобы разбить стекло. В случае аварийной ситуации эти действия помогут пассажирам эвакуироваться. Очевидец считает кражу молотков опасной, ведь ЧП может произойти в любой момент.

«Если авария, то как люди выбираться будут?» – возмущается очевидец.

Пользователи поддерживают обеспокоенного горожанина. Родителей кемеровских школьников призвали провести профилактические беседы с детьми.

