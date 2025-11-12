Зумеры подсели на грибной снюс — врачи предупреждают: одна доза может стать последней

Зумеры из крупных городов подсели на новый опасный тренд — грибной снюс. Эта рассасывающая смесь за 2 тыс. рублей обещает заряд энергии и повышение выносливости, передает телеграм-канал Mash. Исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, в чем опасность такого продукта.

Как пишет Mash, в одной порции — около 20 мг экзотического микса грибов и трав. Львиная грива (гриб ежовик гребенчатый) способна вызвать аллергию; кордицепс перегружает сердце; гриб рейши ослабляет иммунитет; растение бакопа влияет на психику; гуарана вызывает кофеиновый шок. Снюс впитывается через слизистую, и все активные вещества моментально попадают в кровь. Эксперт Сысоева подчеркнула, что грибной снюс — не безобидная новинка, а химическая ловушка, замаскированная под модный энергопродукт.

«Через слизистую оболочку рта действующие вещества попадают прямо в кровь, минуя естественные фильтры организма — печень и желудок. Поэтому токсическое воздействие начинается уже через несколько минут», — пояснила специалист.

По ее словам, комбинация экстрактов грибов и стимуляторов, таких как кордицепс и гуарана, создает сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«У молодых людей с не выявленными нарушениями это может вызвать аритмию, спазм сосудов, повышение артериального давления и даже остановку сердца», — выразила мнение врач.

Эксперт подчеркнула, что грибы рейши и львиная грива в концентрированной форме провоцируют аллергические реакции и сбой иммунной регуляции, а бакопа и другие «адаптогены» при передозировке действуют как психоактивные вещества, нарушая сон, внимание и эмоциональное состояние.

«Регулярное использование подобных веществ раздражает слизистую, повышая риск язвообразования, воспалений и онкологических заболеваний полости рта и желудка», — заключила Сысоева.

