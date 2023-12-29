Воруют даже елки: В Омске устанавливают меру наказания местному жителю за кражу

Житель Омска украл ель, которая росла в одном из дворов, и подарил ее сожительнице. Вместе с женщиной они украсили символ Нового года. Сотрудники полиции нашли ель и вернули ее жителям двора, сообщает gorod55.ru .

Одна из жительниц дома заметила пропажу ели. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов. Сначала проверили камеры видеонаблюдения. Это не помогло. Кража происходила в вечернее время суток. Удалось разглядеть, что ель срезали два человека. Тогда перешли к опросу соседей.

Выяснилось, что ранее судимый 28-летний местный житель вместе с братом срезали ель и увезли. Таким образом мужчина порадовал сожительницу. Вместе с женщиной они успели украсить новогоднюю красавицу. Сотрудники полиции изъяли дерево.

Теперь оно установлено в подъезде одного из домов. Ель украсили. Сотрудники продолжают разбираться в деле, чтобы определить меру наказания омичу.

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