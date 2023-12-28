«Есть разные возможности провести каникулы. Мы видим большое количество людей, которые ходят в парках, на лыжах, просто гуляют, мечтают. И наша задача — эту комфортную среду создавать, поэтому очень надеюсь, что новый год проведем достойно. <…> От каких-то избыточных салютов мы, безусловно, отказались. Это сейчас не нужно. Все, что сейчас нужно — это быть вместе. Вместе с семьей, вместе с нашей страной, вместе с нашим президентом», — подчеркнул Андрей Воробьев.