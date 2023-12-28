«Новый год проведем достойно»: губернатор Подмосковья — об обеспечении безопасности в праздники
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В новогодние праздники правоохранительная система в Подмосковье всегда работает в усиленном режиме, поскольку самое главное — это безопасность граждан, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Есть разные возможности провести каникулы. Мы видим большое количество людей, которые ходят в парках, на лыжах, просто гуляют, мечтают. И наша задача — эту комфортную среду создавать, поэтому очень надеюсь, что новый год проведем достойно. <…> От каких-то избыточных салютов мы, безусловно, отказались. Это сейчас не нужно. Все, что сейчас нужно — это быть вместе. Вместе с семьей, вместе с нашей страной, вместе с нашим президентом», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Губернатор Подмосковья также поблагодарил хоккеистов, фигуристов и артистов, которые в новогодние каникулы проводят в Московской области представления, мастер-классы, спектакли и матчи. Такие мероприятия, указал Андрей Воробьев, посещают около трех-четырех тысяч жителей и гостей региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев принял участие во всероссийской акции «Елка желаний».