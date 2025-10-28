Восемь ДТП только в одном районе: первый серьезный снегопад в Приморье обернулся чередой аварий

По информации метеорологов, в отдельных районах за короткий период выпала месячная норма снега. Интенсивный снегопад осложнил дорожную обстановку: проезжая часть превратилась в сплошную полосу гололеда, что привело к массовым авариям. Наиболее сложная ситуация сложилась в Кавалеровском муниципальном округе, где снег начал идти в ранние утренние часы. По оперативным данным портала «Маглипогода», только в этом районе было зафиксировано восемь дорожно-транспортных происшествий.

Эксперты предполагают, что основными причинами столь многочисленных аварий стали два ключевых фактора. Во-первых, многие водители не соблюдали безопасную дистанцию, необходимую для экстренного торможения на скользкой дороге. Во-вторых, значительная часть автомобилистов еще не успела сменить летние шины на зимние, хотя первые серьезные заморозки в регионе уже были отмечены ранее. Специалисты рекомендуют водителям воздержаться от поездок без острой необходимости и использовать зимнюю резину, соответствующую сезону.

