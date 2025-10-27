Затяжные дожди накроют Москву и Подмосковье: прогноз погоды на неделю с 28 по 31 октября

Затяжные дожди продолжатся в Москве и Подмосковье на неделе с 28 по 31 октября, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

По прогнозу специалиста, во вторник, 28 октября, облачно. Ожидается дождь, ночью местами сильный.

«Температура воздуха ночью в столице +4…+6 градусов, днем +6…+8. По области ночью +1…+6, днем +3…+8 градусов. Ветер южной четверти, 5-10 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду также облачно и небольшой дождь. В столице ночью +3…+5, днем +6…+8 градусов. В Подмосковье ночью от 0 до +5, днем +3…+8 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.

«В четверг ночью облачно, небольшой дождь. Температура воздуха в столице ночью +3…+5. Днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, +6…+8 градусов. По области ночью от 0 до +5, днем +3…+8 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду», — добавил Ильин.

В последний день октября также ожидается облачная погода и дождь. Температура ночью +2…+7 градусов, днем +4…+9. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

Всю неделю показатели атмосферного давления будут находиться выше нормы. Во вторник ожидается 735 мм ртутного столба, в среду — 740 мм, в четверг — 745 мм ртутного столба. В пятницу показатели немного спадут — до 739 мм ртутного столба, но все равно будет выше нормы.

Повышение атмосферного давления может быть опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, ИБС, после инфаркта или инсульта), так как способно вызвать повышение артериального давления и ухудшение кровоснабжения. Для лиц с заболеваниями органов дыхания (хронический бронхит, астма) может быть затруднено дыхание. Пациенты с заболеваниями суставов (артрит, артроз) могут испытывать усиление боли. Метеочувствительные люди могут страдать от головных болей, слабости и раздражительности. Рекомендуется следить за состоянием, контролировать артериальное давление и, при необходимости, консультироваться с врачом.

