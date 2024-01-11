Восемь погибших и пострадавший: ГИБДД сообщает о жутком ДТП в Пензенской области

На официальной странице ГИБДД Пензенской области в интернет-мессенджере сообщается о ДТП, вследствие которого погибли люди. Информировали о семи погибших и двух пострадавших. Позже стало известно, что один из пострадавших погиб, не доехав до больницы. Таким образом, число жертв увеличилось до восмьми человек.

Авария произошла на участке трассы «М-5» в ночь на 11 января. На месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции, представители МЧС и следственно-оперативная группа.

Удалось установить предварительную версию происшедшего. Водитель автомобиля Минивэн направлялся в сторону Москвы. Мужчина 1981 года рождения, вероятно, решил совершить обгон. Он выехал на встречную полосу. Навстречу двигался грузовик Вольво, которым управлял водитель 1991 года рождения. Произошло столкновение.

Все погибшие и пострадавшие находились в минивэне. Сразу погибли семь человек. Два пострадали. В экстренных службах сообщили агентству «РИА Новости», что одного пострадавшего направляли в медицинское учреждение в машине скорой помощи, но по дороге он погиб.

В настоящее время госпитализирован второй пострадавший, но он находится в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали о массовом ДТП, которое произошло на трассе под Дмитровом.